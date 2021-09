Die Deutsche Energieagentur (dena) hat verschiedene thermische Speicher für Quartiers-, Nah- und Fernwärmelösungen unter die Lupe genommen. Kernaussage der Studie: in vielen Fällen ist ein Speicher wirtschaftlich. Die Dena vergleicht in einer neuen Studie thermische Speicher. Wie die Agentur mitteilte, können schon heute thermische Speicher in Quartiersprojekten wirtschaftlich intergiert werden und damit zu einer klimaneutralen Energieversorgung beitragen. Dies sei das Kernergebnis der Untersuchung. ...

