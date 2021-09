Zunächst hält die Bank of England aber an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins beträgt unverändert 0,10 Prozent.London - Die britische Notenbank hat erneut vorsichtige Signale für eine geldpolitische Straffung gegeben. Einige Entwicklungen hätten zuletzt zusätzliche Gründe für eine «moderate» Straffung geliefert, heisst es in einer Mitteilung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE) vom Donnerstag. Es blieben aber «bedeutsame Unsicherheiten». Zunächst hält die Bank of England aber an ihrer...

Den vollständigen Artikel lesen ...