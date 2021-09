Die beiden Stadträte werden Anfang Oktober final entscheiden. Bonn hatte erst vor wenigen Tagen, eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten eingeführt, bei denen städtebauliche Verträge geschlossen werden.Bonn hat es kürzlich vorgemacht - nun folgen weitere Städte in Nordrhein-Westfalen, die eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten einführen wollen. Konkret stehen Paderborn und Gütersloh kurz vor der Einführung einer solchen Vorschrift ab 2022. In Paderborn haben Grüne und CDU einen entsprechenden Antrag eingebraucht, der am 5. Oktober im Umweltausschuss der Stadt beraten wird. Nach dem Willen der ...

