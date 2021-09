Belastet wurde der Euro am Vorabend durch den aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag zum US-Dollar zugelegt und damit die Kursverluste vom Vortag wettgemacht. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1748 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Zum Franken notiert der Euro derweil mit 1,0836 Franken kaum verändert. Die US-Währung wird dagegen mit 0,9226 Franken (Mittag 0,9244) etwas schwächer...

