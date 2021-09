Der GBP/USD arbeitet an einer Stabilisierung an der 55-Wochen-Ma bei 1,3635. Da das Währungspaar jedoch bereits unter diesen Wert gefallen ist, wird ein Rückgang in Richtung des Juli-Tiefs bei 1,3571 erwartet, wobei ein Durchbruch unter diesen Wert den Weg zu 1,3160 eröffnen würde, so die Analysten der Commerzbank. Die Aufmerksamkeit liegt auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...