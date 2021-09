"Die Kartoffelernte ist im vollen Gange. Die Bedingungen sind durchwachsen bis gut, je nach Region und Wetterbedingungen", erklärt Thorsten Riggert und hofft für die Kartoffelbauern in Niedersachsen auf eine gute Ernte. Die Kartoffelernte in Niedersachsen ist in vollem Gang. Foto © Landvolk Niedersachsen Im September beginnt nicht nur die Ernte der Erdäpfel, die...

