Die Produce Marketing Association (PMA) hat bekannt gegeben, sie wird den Fresh Summit 2021, der für 28. bis 30. Oktober, in New Orleans, Louisiana, geplant ist, wegen der Folgen sowohl von Hurrikan Ida als auch Tropensturm Nicholas nicht veranstalten können. Cathy Burns, Hauptgeschäftsführer (CEO) der PMA, erläutere die schwierige Entscheidung in einer Video-Botschaft....

Den vollständigen Artikel lesen ...