Sie verweist auf Studien, wonach die Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab deren Überlebenschancen verbessern kann.Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten empfohlen. Die WHO verweist auf Studien, wonach die Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab von der US-Firma Regeneron und dem Basler Pharmakonzern Roche deren Überlebenschancen verbessern kann. Die WHO veröffentlichte diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...