In den ersten acht Monaten 2021 rückte der Umsatz zumindest in Lokalwährungen gerechnet gar über das Vorkrisenniveau.Schaan - Der Baugerätehersteller Hilti erholt sich von den Corona-Belastungen des letzten Jahres. In den ersten acht Monaten 2021 rückte der Umsatz zumindest in Lokalwährungen gerechnet gar über das Vorkrisenniveau. Von Januar bis Ende August steigerte Hilti den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 3,87 Milliarden Franken, wie die Liechtensteiner am Freitag mitteilten.

