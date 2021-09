In Österreich hat die Raiffeissen-Tochter RWA SolarSolutions ein Pilotprojekt der Agri-Photovoltaik realisiert. Es richtet das Augenmerk auf die Vereinigung von Photovoltaik und Biodiversität. In Österreich soll ein Öko-Solar-Biotop PV und Artenvielfalt zusammenbringen. Über diese Lösung der Agri-Photovoltaik informiert die RWA Solar Solutions. Sie hat demnach mit dem "Öko-Solar-Biotop Pöchlarn" ein Pilotprojekt realisiert, das einzigartig in Österreich sei. Das Tochterunternehmen der RWA Raiffeisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...