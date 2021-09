August Benz, stv. CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung, und Alexandre Meyer, Limited Partner, Lombard Odier Group in den Vorstand von Asset Management Association Switzerland gewählt.Bern - Im Zentrum der national führenden Veranstaltung der Schweizer Asset Management Branche standen die Herausforderungen sowie die zukünftige Entwicklung der Branche. Am gleichen Tag wählte die Generalversammlung der Asset Management Association Switzerland (AMAS) August Benz, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) und Alexandre Meyer, Lombard Odier Group, neu in den Vorstand.

