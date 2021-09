Die Städtischen Betriebe Haßfurt und Visprion haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. Der Großspeicher wird am Intraday-Handel teilnehmen und Primärregelleistung bereitstellen.In dieser Woche ist der gemeinsam von den Städtischen Betriebe Haßfurt und Visprion realisierte Großspeicher in Betrieb gegangen. Der von Siemens gebaute Lithium-Ionen-Speicher am Standort Haßfurt habe eine Leistung von zehn Megawatt und eine Kapazität von zehn Megawattstunden, teilten die Unternehmen mit. Die SE Trade GmbH werde die Vermarktung des Speichers am kontinuierlichen Intraday-Handel und die Bereitstellung der ...

