Per 1. Oktober 2021 übernimmt Marcel Keller die Leitung von Adecco Schweiz. Er folgt auf Monica Dell'Anna.Zürich - Per 1. Oktober 2021 übernimmt Marcel Keller die Leitung von Adecco Schweiz. Marcel Keller war zuletzt bei der Kelly Group für die Schweiz, Italien und Ungarn verantwortlich. Die bisherige Amtsinhaberin Monica Dell'Anna übernimmt innerhalb der Adecco Gruppe eine globale Rolle. Bevor er im Januar 2014 zur Kelly Group wechselte, arbeitete Keller bereits 25 Jahre lang für die Adecco Gruppe in...

