Die Verkäufe neuer Häuser in den USA sind im August weiter gestiegen - US Dollar Index bleibt im positiven Bereich bei 93,30 - Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA stiegen im August auf Monatsbasis um 1,5% auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 740.000, wie die gemeinsam vom US Census Bureau und dem Department of Housing and Urban Development ...

Den vollständigen Artikel lesen ...