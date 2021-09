Der NZD/USD könnte in den nächsten Wochen den Abwärtstrend bis in den Bereich um 0,6900 ausweiten, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung, dass der NZD 0,6975 testet", erfüllte sich nicht, da er zwischen 0,6993 und 0,7055 gehandelt wurde, bevor er unverändert bei 0,7005 schloss. Der Grundton scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...