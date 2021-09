Die wichtigsten Indizes an der Wall Street tendieren am Freitag schwächer - Defensive Sektoren handeln nach der Eröffnungsglocke im positiven Bereich - FOMC-Vorsitzender Jerome Powell wird bei der Veranstaltung "Fed Listens" sprechen - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten in den letzten Tag der Woche im negativen Bereich, da sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...