Nach einer ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr votierten am Sonntag rund 64% der Abstimmenden für die Vorlage des Bundesrates.Bern - Gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz können künftig zivil heiraten. Nach einer ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr votierten am Sonntag rund 64% der Abstimmenden für die Vorlage des Bundesrates. Der Fehlerbereich liegt derzeit noch bei +/- 3%. Das Ja zur «Ehe für alle» überrascht nicht. Die Umfragen von SRG und Tamedia rechneten in den Wochen vor der...

