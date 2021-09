Der Kurs, der im TecDax notierten Aktie hat den Dividendenabschlag mit Schwankungen wieder wett gemacht und erreichte am letzten Donnerstag ein Hoch von 22,40 Euro. Seit dem Tief am 19. Juli legte der Aktienkurs damit um über sechzehn Prozent zu. Am Freitag hat der Kurs der Aktie leicht nachgegeben und steht derzeit bei 22,12 Euro. Von Analystenseite gab es zuletzt 4 x kaufen in Folge seit dem 13. August und bei den Zielkursen wurden Werte zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...