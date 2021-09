Wenn man sich den Kursverlauf von CureVac ISIN: NL0015436031 anschaut, ist es kein Wunder, dass nur relativ wenige Menschen in Deutschland Aktien besitzen oder handeln. Ein (großer) Teil der Anleger witterte nach dem Kurssturz im Juni Marktmanipulation und diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen, dass es an der Börse solche Kursverläufe immer wieder geben wird. Am Ende des Tages hat man an der Börse zwei Möglichkeiten: Man spielt das Spiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...