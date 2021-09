Die Lösung lässt sich in bestehende Systeme und in das breite Ökosystem von Drittanbietern integrieren, um flexibel auf sich ändernde Compliance- und Geschäftsanforderungen reagieren zu können.Toronto - Appway, Anbieter von Onboarding-Lösungen für Finanzdienstleister, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Client Onboarding for Wealth-Lösung bekannt. Dabei handelt es sich um ein neues Angebot, das kanadischen Vermögensverwaltungsunternehmen dabei hilft, das Anlegererlebnis schnell zu verbessern und die Beraterkapazitäten zu erhöhen, während es gleichzeitig eine schnelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...