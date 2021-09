FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 87 (70) P - CITIGROUP RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10700 (9600) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES FERREXPO TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 300 (350) PENCE - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2880 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 468 (446) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6450 (6000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1822 (1819) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MEDICA GROUP PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 134 (106) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES MEDICA GROUP TO 'REDUCE' ('SELL') - TARGET 83 PENCE - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4000 (5250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 350 (351) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1240 (1380) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

