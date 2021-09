Das Unternehmen Somodo bietet seinen Kunden ein Paket aus Photovoltaik, PV-Speicher und Wallbox an. Zum Leistungspakt gehört auch ein Beratungsgespräch. Die Münsteraner Energielenker Gruppe hat mit der Somodo GmbH ein neues Mitglied für die Unternehmensfamilie gegründet. Hatte sich das Unternehmen bislang auf Planung, Beratung und Konzeptentwicklung auf dem Gebiet der Energiewende im B2B-Bereich konzentriert, so bietet die Somodo als B2C-Marke die Photovoltaik Eigenheimbesitzer:innen an. Das Leistungspaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...