Das Ergebnis der Bundestagswahl hatte zunächst keine sichtbaren Auswirkungen am Devisenmarkt.Frankfurt - Der Euro hat am Montag nach der Bundestagswahl gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1709 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,0850 wenig verändert zum Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0,9268 Franken Das Ergebnis der Bundestagswahl hat bisher keinen grossen Einfluss auf...

