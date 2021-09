Die Has·To·Be Gmbh hat sich rund 35 Prozent Marktanteil in der DACH-Region gesichert und forciert den Ausbau der Anzahl der an die E-Mobilitätssoftware Be.energised angebundenen Ladepunkte europaweit. Die aktuellen Zahlen Ende August verdeutlichen: Neben dem massiven Absatz von E-Fahrzeugen wächst auch die Infrastruktur stetig mit: Allein in Deutschland gibt es bereits 44.174 öffentlich, zugängliche Ladepunkte, in Österreich 9.3534 und in der Schweiz 8.2085 - also im gesamten DACH-Raum knapp 62.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...