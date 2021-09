Innerhalb von 72 Stunden sind dem BAG 3096 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Eine Woche davor waren es 4032.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb von 72 Stunden 3096 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Eine Woche davor waren es 4032. Gleichzeitig registrierte das BAG 11 neue Todesfälle und 49 Spitaleintritte. Am Montag vor einer Woche waren es 15 neue Todesfälle und 102 Spitaleintritte. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner...

Den vollständigen Artikel lesen ...