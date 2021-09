Mainz - Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner hat angekündigt, ihren Posten als Landesvorsitzende abzugeben. "Wir wollen die kommenden Wochen für die Neuaufstellung nutzen, um unsere Basis breit einzubinden und die neue Führung mit einem starken Votum für die Zukunft auszustatten", sagte sie am Montagabend nach einer Landesvorstandsitzung.



Ihren Rückzug habe sie bereits vor einiger Zeit mit ihrer Familie besprochen. Sie wolle damit nach einer Dekade Vorsitz eine Erneuerung ihrer Partei anstoßen, so die Bundeslandwirtschaftsministerin. Bei der Bundestagswahl hatte die CDU in Rheinland-Pfalz gut 11 Prozentpunkte verloren und war hinter die SPD zurückgefallen.

