Die größte Obstgenossenschaft in den Niederlanden, Fruitmasters, die in der Region De Betuwe ihren Sitzt hat, organisiert am 16. Oktober ein Erntefest um den neuen Apfel Tessa®. Eine ausgewählte Gruppe von 25 Mädchen und Frauen mit dem Namen Tessa darf an diesem Tag die ersten Tessa®-Äpfel in Opijnen pflücken. Foto © Fruitmasters Fruitmasters macht...

Den vollständigen Artikel lesen ...