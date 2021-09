Eine fünfmonatige Reise um die Welt geht zu Ende, aber die Reise in Richtung verbesserter Vielfalt und Inklusion geht weiter. Die Rainbow Container World Tour. Im Juli 2020 wurden zwei voll funktionale Maersk-Container kunstvoll mit einem Regenbogen bemalt, um in die Flotte von Maersk aufgenommen zu werden und im März dieses Jahres gingen sie an Bord auf ihre erste World Tour. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...