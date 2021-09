Letztes Jahr gab es in den USA nicht nur viele Coronatote. Allein 70'000 Menschen starben durch Opioidmissbrauch. Das sind weit mehr Menschen, als durch Schusswaffen ums Leben kamen.Von Robert Jakob Letztes Jahr gab es in den USA nicht nur viele Coronatote. Allein 70'000 Menschen starben durch Opioidmissbrauch. Das sind weit mehr Menschen, als durch Schusswaffen ums Leben kamen. Die Probleme mit dem Opium sind aber nicht importiert, sondern wie vieles in den Vereinigten Staaten hausgemacht. In den letzten 25 Jahren waren rund eine halbe Million US-Amerikaner an...

Den vollständigen Artikel lesen ...