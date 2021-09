Der Baukonzern Implenia und die Deutsche Seereederei wollen nachhaltige Immobilienprojekte in Tourismusregionen entwickeln.Opfikon - Der Baukonzern Implenia und die Deutsche Seereederei gründen das Gemeinschaftsunternehmen Rubus Development. Damit wollen die beiden Firmen nachhaltige Immobilienprojekte in Tourismusregionen entwickeln. Ziel von Rubus Development sei es, in den touristischen Wachstumsmärkten Ost- und Nordsee sowie dem Alpenraum und Italien nachhaltige Immobilienprodukte für den Bereich «Green...

Den vollständigen Artikel lesen ...