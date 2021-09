Die Zahl der weltweiten IPOs steigt im dritten Quartal 2021 fast um ein Viertel, das Emissionsvolumen um insgesamt 11 Prozent.Zürich - Der weltweite IPO-Markt präsentierte sich auch im dritten Quartal 2021 in guter Verfassung: Insgesamt wagten zwischen Juli und September weltweit 547 Unternehmen den Gang an die Börse - 23 Prozent mehr als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Das entsprechende Emissionsvolumen stieg dabei um elf Prozent auf insgesamt 106 Milliarden US-Dollar. Gemäss dem neusten IPO-Barometer des...

