Wie bereits angekündigt ist für den Monat Oktober eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 85 Mio. vorgesehen.Zürich - Der Procimmo Real Estate SICAV (ehemals Procimmo Swiss Commercial Fund) schliesst sein Geschäftsjahr per 30. Juni 2021 erneut mit einem markant gestiegenen Gesamterfolg von CHF 53.6 Mio. ab (30.6.2020: CHF 44 Mio.). Per 30. Juni 2021 steigt die Anlagerendite auf 7.36% an (30.6.2020: 6.16%) und die Mietzinseinnahmen nehmen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 8.27% kräftig zu.

