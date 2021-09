FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 280 (235) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1680 (1650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - INVESTEC RESUMES 888 HOLDINGS WITH 'BUY' - TARGET 660 PENCE - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1450 (1180) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1060 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES CLIPPER LOGISTICS WITH 'HOLD' - TARGET 865 PENCE - PEEL HUNT RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2225 PENCE - PEEL HUNT RAISES NEXT FIFTEEN TO 'ADD' ('HOLD') - PT 1220 (1130) PENCE - RBC RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 1350(1070)P - CITIGROUP RAISES BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 526 (285) P - CITIGROUP RAISES LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 755 (506) P - RPT/GOLDMAN CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 700 (660) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 422 (414) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 16000 (12500) PENCE - 'NEUTRAL'



