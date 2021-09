Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, US: CNYCF, FSE:2CC2) hat angekündigt, sein hochgradiges Goldprojekt Robinson Creek im Flin Flon Bergbaucamp in Saskatchewan im 1 dieses Jahres erstmals selbst durch Bohrungen zu testen. Erst im Mai dieses Jahres hatte Searchlight die 100prozentige Option auf das Projekt erworben und sich zu einer Einmalzahlung von 100.000 CAD in bar sowie zur Ausgabe von zwei Millionen Stammaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...