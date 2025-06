Vancouver, BC (24. Juni 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) - https://www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ - ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man mit dem geplanten Bohrtest des Ziels Puma begonnen hat. Dies folgt auf den erfolgreichen Abschluss der letzten fünf Bohrungen im Zielgebiet Golden Hand, für die die Ergebnisse noch ausstehen (siehe Miata-Pressemitteilung vom 19. Juni 2025).

Das Zielgebiet Puma im südöstlichen Teil von Sela Creek ist eines der vorrangigsten Ziele des Unternehmens und verfügt über einen qualitativ hochwertigen Datensatz, der Hinweise auf ein potenziell reichhaltiges Goldsystem liefert. Puma umfasst eine Streichenlänge von insgesamt etwa 2,7 km und eine Breite von 400 m, wie Bodenproben und das vorausschauende Adermodell von Miata zeigen. Das Ziel Puma ist durch eine intensive hydrothermale Alteration und sich wiederholende Adersätze gekennzeichnet und wurde noch nie bebohrt.

Miata geht davon aus, dass auf Puma mindestens 2.000 m gebohrt werden, wobei der Rest des 10.000-m-Programms auf Grundlage der Ergebnisse und der laufenden Interpretationen zugewiesen werden soll.

Puma und Golden Hand sind nur zwei von mehreren Zielen, die das Unternehmen bisher auf dem 215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek identifiziert hat. Weniger als 10 % des handwerklichen Bergbaugebiets von Sela Creek, in dem seit Generationen oberflächlicher handwerklicher Bergbau betrieben wird, wurden in der Tiefe durch Bohrungen erprobt, sodass noch reichlich Raum für weitere Entdeckungen besteht.

Höhepunkte

- Die Bohrungen auf dem Zielgebiet Puma, einer der Zonen mit der höchsten Priorität für Miata, haben begonnen. Historische Schlitzproben ergaben 3,12 g/t Au über 8 m und 4,07 g/t Au über 5 m, und jüngste Schürfproben ergaben 194,2 g/t Au und 39,16 g/t Au*.

- Jüngste Kartierungen haben neue mineralisierte Strukturen identifiziert, die das Potenzial von Puma bestätigen und die Bohrziele verfeinern.

- Das erste Bohrloch von Miata bei Puma durchteufte eine bedeutende Oxidzone, die an der Oberfläche beginnt und bis in eine Tiefe von 60 Metern abfällt, was auf einen hohen Anteil an Sulfiden im System hindeutet.

- In einem neu eröffneten handwerklichen Stollen wurden gebänderte sulfidhaltige Adern in der Nähe einer Tonalitintrusion entdeckt, die erste derartige Verbindung bei Sela Creek und ein wichtiges Ziel für Bohrungen (Abbildung 1).

"Wir freuen uns, mit den Bohrungen bei Puma begonnen zu haben, einem Ziel mit hoher Priorität, das sich aus unserer ersten Modellierung ergab und nun durch alle bisherigen Kartierungen und Probenahmen in diesem Gebiet bestätigt wurde", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Wir sind der Ansicht, dass die 2,7 Kilometer lange Streichenlänge von Puma und die hochgradigen Oberflächenproben das Entdeckungspotenzial des Ziels belegen. Da die erste Bohrung bereits im Gange ist und mehrere Bohrflächen bereits vorbereitet sind, beabsichtigen wir, den Wert von Puma in den kommenden Wochen mit dem Bohrer zu erschließen. Mit den noch ausstehenden Ergebnissen von Golden Hand und einer robusten Explorationspipeline tritt Miata in eine katalysatorreiche Zeit für seine Aktionäre ein.

Puma Ziel

Das Zielgebiet Puma erstreckt sich über eine Streichenlänge von etwa 2,7 km und eine Breite von 400 m, wie aus Bodendaten und handwerklichen Bergbauaktivitäten hervorgeht. Die Geologen des Unternehmens haben im Vorfeld der Bohrungen weiterhin wertvolle Oberflächendaten und Proben gesammelt. Ein vor kurzem durchgeführter handwerklicher Bergbau, der in Abbildung 1 unten dargestellt ist, wurde von den Geologen des Unternehmens bewertet und beherbergt eine gebänderte Mineralisierung am Rande einer Tonalitintrusion und innerhalb eines Faltengelenks. Dies ist die erste eindeutige Verbindung zwischen mineralisierten Adern und Intrusivgestein, die auf dem Konzessionsgebiet festgestellt wurde, und stellt ein Bohrziel von hoher Priorität dar.

Abbildung 1. Vor kurzem von handwerklichen Bergleuten bei Sela Creek ausgehobener Stollen, der gebänderte sulfidhaltige Adern (rechts) und eine Tonalitintrusion (hängende Wand, links) zeigt.

Das Ziel Puma liegt von allen bisher identifizierten Zielen des Unternehmens am nächsten an der Scherungszone Central Guyana. Die Central Guyana Shear Zone ist eine der wenigen Strukturen, die die Goldmineralisierung im gesamten Guyana-Schild kontrolliert.

Abbildung2 . Bohrplan im Zielgebiet Puma.

Abbildung 3. Gebohrte Gebiete in rot und Zielgebiete in weiß, überlagert von Orthofotos, die im Jahr 2024 auf dem 215 km2großen Goldprojekt Sela Creek aufgenommen wurden. Geplante Bohrschächte sind in schwarz, gebohrte Schächte in rot dargestellt.

Update zur Exploration

Die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern bei Golden Hand stehen derzeit noch aus, darunter zwei Bohrlöcher, die möglicherweise wichtige Mineralisierungsstrukturen durchschnitten haben. Die Explorationsbohrungen bei Golden Hand haben das geologische Modell erheblich verfeinert und das Vertrauen in das breitere Potenzial des Konzessionsgebiets Sela Creek erhöht. Diese Erkenntnisse und die damit verbundene strukturelle Interpretation fließen direkt in die Zielsetzung bei Puma ein.

Das Unternehmen bereitet sich außerdem darauf vor, ein Programm zur Entnahme von Bachsediment- und Bodenproben zu starten, um den Puma-Trend zu erweitern.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

*Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Kanalproben sind historischer Natur. Schürfproben sind von Natur aus selektiv und können nicht repräsentativ für den Massengehalt sein.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE:MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am~ 215km2Sela Creek Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb von 100%. Beide Anlagen befinden sich im Grünsteingürtel von Suriname.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

about:blank

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Worte "erwartet", "glaubt", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80107Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80107&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19509029-miata-metals-beginnt-bohrungen-zielgebiet-puma-hochgradigen-oberflaechenergebnissen-goldprojekt-sela-creek