Deadline naht...: Wochenrückblick KW 27-2025: Zwischen Gipfeln und Gewittern - Die Märkte zittern vor dem 9. Juli!

Wall Street auf Rekordjagd, Europa im Konsolidierungsmodus - so lässt sich die vergangene Börsenwoche wohl am besten in Kurzform zusammenfassen.

während die US-Indizes trotz eines verkürzten Handels wegen des Unabhängigkeitstags neue Allzeithochs markierten, hielten sich die europäischen Märkte spürbar zurück.

Der Grund für die Kursschwächen im Euroraum: Donald Trumps finale Deadline in Sachen Strafzölle rückt gefährlich nahe.

Trump's Ultimatum: Die Welt blickt auf den 9. Juli!

Der Countdown läuft: Am 9. Juli endet die Frist, die US-Präsident Trump für bilaterale Handelsverhandlungen mit der EU, Japan und Südkorea gesetzt hat. Und bisher herrscht auf diplomatischer Ebene auffallende Funkstille. Kein Deal, keine Klarheit - das lässt die europäischen Börsen zittern, denn drohende Zölle könnten vor allem den exportstarken DAX-Werten empfindlich zusetzen.

In den USA hingegen wirkte der Feiertags-Patriotismus wie ein Stimmungs-Booster: Trotz schwacher "ADP'-Daten zu Wochenbeginn sorgte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht mit besser als erwarteten Jobzuwächsen für Erleichterung. Die Renditen stiegen, doch der Aktienmarkt zuckte nur mit den Schultern - und stieg weiter.

Rohstoffe: Kupfer über 10.000,- USD - Gold glänzt mit sicherem Hafen!

Kupfer überschritt in der Spitze kurzzeitig die magische Marke von 10.000,- US-Dollar pro Tonne - doch mit dem wiedererstarkten US-Dollar und wachsender Unsicherheit vor dem Zoll-Showdown kam es prompt zur Korrektur. Die Händler trauten der Rallye nicht über den Weg, zumal das Risiko eines abrupten Nachfrageeinbruchs bei Einführung der neuen Handelsbarrieren real ist.

Gold hingegen bleibt gefragt: Der Preis zog erneut an und notiert wieder oberhalb von 3.300,- US-Dollar pro Unze, getrieben von geopolitischer Nervosität und steigenden Zentralbankkäufen. Laut neuesten Daten kauften Kasachstan, Polen und die Türkei im Mai gemeinsam rund 20 Tonnen Gold - ein klarer Fingerzeig auf das sinkende Vertrauen in den US-Dollar als Reservewährung.

Fazit und Ausblick: Ruhige Woche vor dem Sturm?

Die Börsen feiern, doch das Zittern ist spürbar. Der 9. Juli könnte zum Schicksalstag werden, und viele Marktteilnehmer haben die Gewinne der letzten Wochen längst abgesichert. Noch dominiert die Hoffnung - auf Diplomatie, auf Rückzieher, auf Vernunft. Doch wer Trump kennt, weiß: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Die neue Woche könnte die Ruhe vor dem politischen Beben werden. Auf makroökonomischer Ebene bleibt es relativ still - Inflationsdaten aus China und das Protokoll der letzten Fed-Sitzung sind die einzigen nennenswerten Termine. Doch der Elefant im Raum ist eindeutig: Trumps Handelsdeadline. Sollte der Präsident am Dienstag ernst machen, drohen massive Reaktionen an den Märkten.

Und auch die Berichtssaison klopft bereits an die Tür: Am 15. Juli beginnt die Flut an Q2-Zahlen - und dürfte zeigen, ob die Unternehmen trotz politischer Unsicherheiten noch liefern können.

Liefern können Rohstoffunternehmen, sowohl die gefragten Metalle, als auch gute Renditen. Warum dieser Bereich unter besonderer Beobachtung stehen sollte, können Sie u.a. im folgenden Wochenrückblick nachlesen.

