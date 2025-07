Jetzt oder nie...: ETF-Flut?&?PBOC-Goldhunger: Mega-Lagerstätte vor Bohrergebnissen & PEA - zündet jetzt die Kurs-Lunte?

Anzeige / Werbung

Seit geraumer Zeit stützen drei Kräfte den Goldpreis dauerhaft über 3.300,- USD je Unze: Nettokäufe der Zentralbanken, ein strukturelles Angebotsdefizit und ausgetrocknete Explorationsbudgets.

die makroökonomische Kulisse für Gold leuchtet wieder goldgelb:?Nach drei Jahren anhaltender Mittelabflüsse verbuchten physisch besicherte Gold-ETF im ersten Halbjahr?2025 Nettoneuzuflüsse von rund 38?Mrd.USD(I)&(II) - das entspricht fast 400?t(I) Metall. Den größten Posten lieferten US-Fonds mit etwa 207?t(II), doch die dynamischste Steigerung kam aus Asien, wo knapp 104?t in ETF(II) flossen. Damit kletterten die weltweiten ETF-Bestände auf 3.616?t(II) und liegen nur noch rund 300?t(II) unter dem Rekordhoch von 2020.

Parallel stockt die People's?Bank?of?China bereits den achten Monat in Folge ihre Reserven auf: Seit November?2024 kamen insgesamt gut 34?t hinzu, allein im Juni 70.000?Unzen. Während Peking seine US-Staatsanleihen reduziert und Handelskonflikte eskalieren, suchen Investoren wieder verstärkt nach sicherem Hafen - eine Nachfragewelle, von der Projekte wie Goldshore Resources (WKN A3CRU9) unmittelbar profitieren.

Größe trifft Wachstum! Das "Moss'-Projekt!

Goldshore Resources (WKN A3CRU9) besitzt im Nordwesten Ontarios mehr als 35 Kilometer mineralisierte Struktur; bebohrt sind bislang nur 3,6 Kilometer. Trotzdem liefert die NI-43-101-Schätzungvom Januar 2024 bereits angezeigte 1,54 Millionen Unzen Gold (Au) mit einem Durchschnittsgehalt von hohen 1,23 g/t Au, sowie vermutete 5,20 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von ebenfalls hohen 1,11 g/t Au.

Quelle: https://goldshoreresources.com/goldshore-intersects-124-35m-of-1-65-g-t-au-including-47-0m-of-3-08-g-t-au/

Die Treffer des Winterprogramms 2025 - darunter 124,35 m @ 1,65 g/t Au in MQD-25-171 - identifizierten neue Mineralisierungszonen unterhalb, parallel und innerhalb des geplanten Tagebaus, die die Größe des geplanten Tagebaus vergrößern dürften. Außerdem wurde damit der Grundstein für das laufende 50.000 m Programm geschaffen.

Bohrkatalysatoren vorprogrammiert!

Zwischen April und Mai bewies das Projekt erneut sein Potenzial: Eine östliche Abspaltung der "QES'-Scherung ergab 42,7 m @ 1,09 g/t Au in oberflächennaher (1) Tiefe - exakt das Material, das künftige Startertagebaue profitabel macht. Jeder laufende Meter Bohrkern rückt die Vision einer zweistelligen Millionenunzen-Ressource näher.

Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit!

"Moss' liegt nicht im buschlosen Niemandsland, sondern direkt neben dem Trans Canada-Highway 11. Sogar eine 230 kV-Hochspannungsleitung verläuft in unmittelbarer Nähe entlang. Diese geniale Lage reduziert die Entwicklungs- und Stromkosten immens. Die Stromkosten werden mit gerade einmal 0,06 CAD/kWh (nicht einmal 0,04 EUR/kWh) veranschlagt.

Quelle: Goldshore Resources

Goldshore (WKN A3CRU9) hat zudem seine 1 %-"NSR' für 7,5 Mio. CAD zurückgekauft - ein Schritt, der jede künftige Unze umgehend höher margig macht.

Team, Kapital und Timing!

Ein starkes Signal kam vergangenen Juni von institutioneller Seite: Der Franklin?Gold?&?Precious?Metals?Fund - verwaltet von Fred?Fromm und Stephen?Land und aktuell rund 1,26?Mrd.USD schwer - hat Goldshore Resources (WKN A3CRU9) neu in sein Portfolio aufgenommen. Laut Bloomberg-Daten erwarb der Fonds 14,6?Mio.Aktien im Gegenwert von 4,36?Mio.USD und hält damit bereits rund vier Prozent des ausstehenden Aktienbestands. Während zugleich Positionen in anderen Entwicklern reduziert wurden, wertet dieser selektive Einstieg die "Moss'-Story als genügend attraktiv, um selbst für einen konservativ gemanagten Edelmetallfonds zur Kernbeteiligung zu werden - ein institutioneller Vertrauensbeweis, der Goldshore zusätzlichen Rückenwind für die anstehenden Meilensteine verleihen sollte.

Unterstützt wird das Unternehmen zudem von der milliardenschweren SAF Group, die nicht nur Unmengen an Kapital, sondern auch Deal-Erfahrung mitbringt. Frühinvestor Brian Paes-Braga - bekannt für seine zwei Firmenverkäufe im Rohstoffbereich - sitzt ebenfalls im Boot; Finanzierungen über Stifel und Canaccord wurden zuletzt sogar oberhalb des Marktpreises und ohne Warrants abgeschlossen. Das ist nicht Spekulation, sondern gelebte Überzeugung der Insider.

Liquidität, ESG und der Blick nach vorn!

Zum 30. Juni 2025 liegen mehr als 40 Mio. CAD in der Kasse des schuldenfreien Unternehmens. Dieses üppige Finanzpolster finanziert die Bohrungen, Umwelt- und Ingenieurstudien vermutlich bis zur Veröffentlichung der "PEA Plus', die für das vierte Quartal 2025 erwartet wird. Umwelt-Baseline-Arbeiten laufen seit 2021; ein Impact-Benefit-Term-Sheet mit der "Lac des Mille Lacs First Nation' (Mai 2025) verankert lokale Wertschöpfung frühzeitig.

Mit einem Börsenwert von 180,8 Mio. CAD handelt Goldshore (WKN A3CRU9) derzeit deutlich unter den Niveaus, das fortgeschrittene Entwickler in identischer Jurisdiktion erzielen. Jeder weitere Bohrmeter und jede Unze aus dem Ressourcenzuwachs engen diese Bewertungslücke. Kommt zeitgleich eine Goldpreis-Rally in Schwung, entsteht ein "dreifacher Hebel" aus Metallpreis, Ressourcenwachstum und Sentiment.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration-to-increase-the-674-million-oz-gold-resource-in-canada/

Fazit: Alle Zutaten für eine Kursexplosion sind gegeben! Wann zündet die Lunte?

Gold hat sich im Superzyklus etabliert - doch Goldshore Resources (WKN A3CRU9) mit seinem "Moss'-Projekt verleiht diesem Zyklus einen Turbolader. Diese Firma vereint Größe, Infrastruktur, Kapital und Erfahrung in seltener Klarheit. Wer an weiter steigende Goldpreise glaubt und früh im Zyklus Position beziehen will, findet bei Goldshore Resources (WKN A3CRU9) den Funken, der das Pulverfass entzündet.

Quellen: Goldshore Resources (1: https://goldshoreresources.com/goldshore-intersects-42-7m-of-1-09-g-t-au-at-the-eastern-qes-zone-of-the-moss-deposit/), Bloomberg, (II)Reuters https://www.reuters.com/business/gold-etfs-drew-largest-inflow-five-years-during-first-half-2025-wgc-says-2025-07-08/, Commodity-TV, (I)World?Gold?Council, "June inflows boost H1 strength", 8?.7?.2025, (III)Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-07/china-s-pboc-keeps-buying-gold-as-reserves-grow-for-eighth-month?utm_source=chatgpt.com&embedded-checkout=true

Hinweis: Dieser Bericht basiert auf öffentlich zugänglichen NI 43-101-Dokumenten, geprüften Unternehmensmitteilungen und Marktinformationen. Er enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken unterliegen. Eine Anlageentscheidung sollte stets unter Berücksichtigung der individuellen Anlageziele und Risikopräferenzen getroffen werden.

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Für Moss wurden keine Mineralreserven berechnet. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Teil der hierin beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird.

Analytische und QA/QC-Verfahren

Der HQ-Durchmesser-Bohrkern wurde mit ACTIII oder gleichwertigen Werkzeugen ausgerichtet und in der Kernlagerhalle validiert. Alle Bohrkerne wurden knapp neben der Kernorientierungslinie (am Boden des Bohrlochs) in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (von oben gesehen) des Bohrkerns in Beutel verpackt und an ein unabhängiges Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Bohrkerns wurde in Kernkästen zurückgebracht und wird in der Kernlagerhalle von Goldshore in Kashabowie gelagert. Alle Proben wurden zur Vorbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay geschickt und die Analyse wurde in der Analyselabor von ALS Vancouver durchgeführt. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Mineralanalyselaboratorien und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Feuerprobe mit AA-Abschluss und 48 Pathfinder-Elementen mittels ICP-MS nach vierfacher Säureaufschlussanalyse auf Gold analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 10 ppm Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Finish erneut untersucht. Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von ALS hat Goldshore ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einem qualifizierten und unabhängigen Dritten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen die branchenüblichen Best Practices für die analytische Qualitätskontrolle erfüllen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die zurückgemeldeten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Werts liegen. Zusätzlich zu den zertifizierten Referenzmaterialien werden zertifizierte Blindmaterialien in den Probenstrom aufgenommen, um Verunreinigungen während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindmaterialien werden anhand des zurückgegebenen Goldgehalts bewertet, der weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode betragen muss. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Goldshore gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice President Exploration des Unternehmens und eine gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierte Person, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Artikel genehmigt.

Herr Flindell hat die in diesem Artikel veröffentlichten Daten überprüft. Um die Informationen zum Winterbohrprogramm im Goldprojekt Moss zu überprüfen, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht, die Protokollierung, Probenahme, Schüttdichte, Kernschneidung und den Versand der Proben mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort besprochen und überprüft, die Untersuchungsergebnisse und die Ergebnisse der Qualitätssicherung und -kontrolle mit den verantwortlichen Mitarbeitern besprochen und überprüft sowie die Begleitdokumentation einschließlich der Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sowie der Berechnungen der bedeutenden Untersuchungsintervalle überprüft. Darüber hinaus hat er die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gemeinden, in denen das Projekt durchgeführt wird, über die Planung und Umsetzung des Bohrprogramms beraten, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Weitere Informationen zum Goldprojekt Moss von Goldshore finden Sie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada" vom 20. März 2024 mit Gültigkeitsdatum 31. Januar 2024, der im SEDAR+-Profil von Goldshore unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38150N1078,378696065