Uran-Boom jetzt nutzen!: Premier American Uranium ist bestens positioniert - JETZT einsteigen?

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen bietet Investoren eine rare Gelegenheit, frühzeitig in einen aufstrebenden Uranproduzenten einzusteigen, der nicht nur exploriert, sondern aktiv in Richtung Produktion voranschreitet

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Uranmarkt befindet sich in einer signifikanten Angebotslücke, die noch nicht im aktuellen Uranpreis (U3O8) reflektiert ist. Die Gründe:

Langfristige Unterversorgung bei gleichzeitig wachsender Nachfrage durch neue und geplante Kernkraftwerke weltweit.

Physische Lagerbestände werden zunehmend in Fonds gebunden und sind damit nicht mehr für den Markt verfügbar.

Versorgungsspitzen können nicht kurzfristig durch neue Minen gedeckt werden - Entwicklung neuer Projekte dauert Jahre.

Politische Unterstützung - sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene - stärkt die Uranindustrie in den USA.

Die aktuelle Situation ist "einmalig" und eine große Chance für Investoren, da die Nachfrage nach Atomenergie derzeit einen echten Renaissance-Moment erlebt - mit potenziell massiv steigenden Preisen und großem positiven Momentum für Uranproduzenten.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) steht in den Startlöchern, um vom nächsten Uran-Boom massiv zu profitieren - ein echtes Top-Investment mit Zukunftspotenzial.

Mit der Übernahme von Nuclear Fuels hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt gemacht, um seine Position als führender Uran-Explorer in den USA weiter auszubauen.

CEO Colin Healy gab im exklusiven Interview mit Commodity TV spannende Einblicke in die strategischen Vorteile dieser Transaktion, die aktuellen Explorationsaktivitäten und die vielversprechenden Perspektiven in einem Uranmarkt, der vor einem starken Aufschwung steht.

Strategische Übernahme: Verdopplung der Präsenz in Wyoming

Die Übernahme von Nuclear Fuels bringt mit dem KC-Projekt im Powder River Basin von Wyoming ein hochattraktives Asset in das Portfolio von Premier American Uranium (PUR). Zusammen mit dem eigenen Cyclone-Projekt im Great Divide Basin in Wyoming verdoppelt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seine Präsenz im Bundesstaat, einer der besten Uran-Jurisdiktionen der USA.

Das KC-Projekt verfügt über ein Explorationsziel von 11 bis 30 Millionen Pfund Uran - ein massives Potenzial, das die Erkundungskapazität von Premier American Uranium in Wyoming um über 150 % (niedrigste Schätzung) bis 250 % (höchste Schätzung) steigert.

- ein massives Potenzial, das die Erkundungskapazität von Premier American Uranium in Wyoming um über 150 % (niedrigste Schätzung) bis 250 % (höchste Schätzung) steigert. Beide Projekte liegen in unmittelbarer Nähe zu lizenzierten und teilweise bereits in Betrieb befindlichen Aufbereitungsanlagen, was die zukünftige Entwicklung stark erleichtert.

Diese Synergien sind ein klarer Wettbewerbsvorteil, da sie nicht nur Kosten sparen, sondern auch die operative Effizienz bei der Ressourcenerkundung und -entwicklung erhöhen.

Quelle Unternehmenspräsentation

Intensive Bohrprogramme und neue Ressourcen

Im Jahr 2025 stehen bei Premier American Uranium zwei intensive Bohrprogramme an:

Das Cyclone-Projekt startet in Kürze mit Bohrungen.

Das KC-Projekt wird von Nuclear Fuels bereits aktiv bebohrt.

Gemeinsam führen die beiden Projekte Bohrungen mit über 200.000 Fuß durch - deutlich mehr als alle anderen reinen Explorationsunternehmen in Wyoming zusammen. Diese enorme Aktivität verspricht eine Fülle von Neuigkeiten und Fortschritten für Investoren.

Parallel dazu arbeitet Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) an der Veröffentlichung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das New Mexico-Projekt Cebolleta, welches durch eine weitere Fusion mit American Future Fuels ins Portfolio gelangte.

Alle Wyoming-Projekte des Unternehmens setzen auf die In-Situ-Rückgewinnung (ISR), eine moderne, kosteneffiziente und umweltfreundlichere Methode zur Uranförderung. ISR bietet gegenüber konventionellem Bergbau geringere Investitionskosten (CapEx) und weniger regulatorische Hürden, was die Zeit bis zur Produktion deutlich verkürzen kann.

Wie der CEO im Interview betonte, dass die Nähe zu bestehenden und in Betrieb befindlichen ISR-Anlagen in Wyoming ein entscheidender Vorteil ist. Diese Anlagen haben bewiesen, dass Genehmigungen und Bau in diesem Bundesstaat realistisch und machbar sind - ein wichtiger Faktor zur Risikominderung bei der Projektentwicklung.

Quelle Unternehmenspräsentation

Cash-Position sichert aggressive Exploration

Mit der Übernahme von Nuclear Fuels kam auch eine bedeutende Cash-Reserve ins Unternehmen, die PUR finanziell für die kommenden Jahre gut aufstellt:

Die letzte Bilanz weist rund 14 Millionen US-Dollar auf.

Diese Mittel sollen die Explorationsprogramme in Wyoming und New Mexico bis mindestens Ende 2025 finanzieren.

Die weitere Mittelallokation für 2026 hängt von den Bohrergebnissen und der Marktsituation ab.

Das Geschäftsmodell von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) basiert auf "Acquire, Explore, Develop" - mit dem Ziel, ein wachsendes Portfolio an strategisch wertvollen Uranprojekten in den USA aufzubauen und zu entwickeln.

New Mexico: Transformative Fortschritte am Cebolleta-Projekt

Das Cebolleta-Projekt in New Mexico, Teil der Fusion mit American Future Fuels, markiert einen weiteren Meilenstein:

Im Juni 2024 wurde die erste NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung veröffentlicht - 23,5 Millionen Pfund Uran, davon 88 % in der Indikatskategorie.

Die Veröffentlichung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) ist für den Sommer 2024 geplant und soll die ökonomische Attraktivität des Projekts untermauern.

Diese Studie wird als Transformationsmoment für das Unternehmen bezeichnet, da sie die Basis für weitere Investitionen und Ressourcenerweiterungen bildet.

Die PEA wird den Investoren klare Wirtschaftlichkeitsdaten liefern und damit das Vertrauen in das Projekt und die Aktie stärken.

Obwohl Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) auch attraktive Projekte in Colorado hält, liegt der Fokus in den kommenden Jahren klar auf Wyoming und New Mexico. Die Colorado-Assets werden momentan strategisch gehalten und eventuell für zukünftige M&A-Aktivitäten genutzt, sind aber 2025 nicht im Mittelpunkt der Exploration.

Vom Explorer zum Produzenten: Die langfristige Vision

CEO Healy machte im Interview mit Commodity TV deutlich, dass Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) nicht nur als reiner Explorer agiert, sondern Projekte möglichst nah an die Produktionsreife bringen will. Sichtbare Cashflows durch Produktion erhöhen den Unternehmenswert signifikant. Das Ziel ist klar:

Ressourcen entwickeln mit dem klaren Plan, sie in Produktion zu überführen.

Die Nähe zu bestehenden Anlagen erleichtert spätere Übernahmen oder Partnerschaften für den Produktionsstart.

Das Unternehmen ist offen für Transaktionen, die den Produktionsprozess beschleunigen oder Kapital freisetzen können.

Quelle Unternehmenspräsentation

Politische Unterstützung als Wachstumstreiber

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) pflegt enge Kontakte zu den Behörden in Wyoming, New Mexico und Colorado - drei der wichtigsten Uran-Jurisdiktionen der USA. Wyoming gilt als besonders günstig für Uranprojekte, da das Genehmigungsverfahren dort effizient ist und mehrere ISR-Anlagen erfolgreich in Betrieb genommen wurden.

Während die Bundespolitik die Uranförderung stark unterstützt, laufen die Genehmigungsprozesse auf Landesebene weiterhin mit den üblichen Verfahren ab. Die starke politische Unterstützung auf Bundesebene wird jedoch als entscheidender Katalysator für eine beschleunigte Entwicklung bewertet.

Fazit: Premier American Uranium ist bestens positioniert

Mit der Übernahme von Nuclear Fuels hat Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) sein Portfolio in Wyoming massiv erweitert und mit dem Cebolleta -Projekt in New Mexico einen weiteren potenziellen Gamechanger im Portfolio. Die Kombination aus starken Ressourcen, aktiven Bohrprogrammen, einer soliden Cash-Position und einem äußerst positiven Marktumfeld macht das Unternehmen zu einem der spannendsten Uranunternehmen in den USA.

Die strategische Ausrichtung auf ISR-Projekte mit niedrigeren Kapitalanforderungen, die Nähe zu bestehenden Anlagen und die regulatorische Unterstützung sind weitere gewichtige Pluspunkte, die das Risiko minimieren und die Chancen maximieren.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) bietet Investoren eine rare Gelegenheit, frühzeitig in einen aufstrebenden Uranproduzenten einzusteigen, der nicht nur exploriert, sondern aktiv in Richtung Produktion voranschreitet. Die Nachfrage nach Uran wird in den kommenden Jahren explodieren - sichern Sie sich jetzt Ihre Position in diesem aufstrebenden Markt!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie premierur.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Premier American Uranium wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

???????Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA74048R1091