Toronto, ON - 14. Juli 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 10. Juli 2025 bekannt zu geben, dass sich EMR Capital Management Limited ("EMR") bereit erklärt hat, das Volumen der zuvor angekündigten strategischen Platzierung aufzustocken. EMR wird nun 32.069.531 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,48 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 11,3 Millionen US$ (15,4 Millionen C$) erwerben ("strategische EMR-Platzierung").

Die Pro-Forma-Beteiligung von EMR an Revival Gold zum Zeitpunkt des Abschlusses wird voraussichtlich etwa 12,00 % betragen, vorausgesetzt, dass das gleichzeitige Angebot (wie unten definiert) vollständig gezeichnet wird und keine weiteren Stammaktien ausgegeben werden. In Verbindung mit der strategischen EMR-Platzierung werden EMR die üblichen Verwässerungsschutzrechte eingeräumt, um seine Kapitalbeteiligung aufrechtzuerhalten, sowie das Recht, gemäß einer zwischen EMR und Revival Gold abzuschließenden Vereinbarung über Investorenrechte einen Direktor für das Board of Directors von Revival Gold zu nominieren.

"Die nicht vermittelte Platzierung von Revival Gold, die Ende letzter Woche angekündigt wurde, ist auf große Nachfrage gestoßen", sagte Hugh Agro, President und CEO. "In Absprache mit EMR haben wir das Volumen der gesamten Finanzierung erhöht, um einen Teil dieses zusätzlichen Interesses unterzubringen, wodurch wir aufgestellt sind, die Projekte und Pläne des Unternehmens weiter vorantreiben zu können", fügte Agro hinzu.

Zusätzlich zur strategischen EMR-Platzierung gibt das Unternehmen bekannt, dass es das Volumen der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung auf bis zu 11,6 Millionen C$ durch Ausgabe von 24.180.469 Stammaktien zu einem Preis von 0,48 C$ pro Stammaktie (das "gleichzeitige Angebot") aufgestockt hat.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106" und mit Teil 5A die "Listed Issuer Financing Exemption") werden die Stammaktien im Rahmen des gleichzeitigen Angebots Käufern mit Wohnsitz in Kanada (mit Ausnahme von Quebec) zum Kauf angeboten und werden voraussichtlich gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar sein, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots verkauften Stammaktien können auch an Käufer außerhalb Kanadas, einschließlich an Käufer mit Wohnsitz in den USA und in bestimmten anderen ausländischen Rechtsgebieten, gemäß den geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada ("OSC Rule 72-503") ausgegeben werden. Der Verkauf von Stammaktien an Käufer in den USA erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act"). Käufern wird empfohlen, diesbezüglich ihre eigenen Rechtsberater zu konsultieren.

Die im Rahmen der strategischen EMR-Platzierung ausgegebenen Stammaktien werden gemäß der Ausnahmeregelung für zugelassene Anleger gemäß NI 45-106 angeboten und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Nettoerlös aus der strategischen EMR-Platzierung und dem gleichzeitigen Angebot wird für die laufende Exploration und Erschließung der Projekte Mercur und Beartrack-Arnett von Revival Gold sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke verwendet werden, wie im Angebotsdokument (wie hierin definiert) näher beschrieben.

Unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.revival-gold.com wurde ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument datiert 14. Juli 2025 (das "Angebotsdokument") im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Angebot veröffentlicht. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die strategische EMR-Platzierung und das gleichzeitige Angebot unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der Abschluss der strategischen EMR-Platzierung und des gleichzeitigen Angebots wird voraussichtlich am oder um den 29. Juli 2025 erfolgen.

Revival Gold kann an geeignete Vermittler, die Zeichner für das gleichzeitige Angebot vermitteln, eine Barprovision in Höhe von bis zu 6,0 % der Bruttoeinnahmen des gleichzeitigen Angebots zahlen.

Wie am 3. März 2025 in Zusammenhang mit dem Abschluss von Revival Golds strategischer Platzierung bei Dundee Corporation (TSX:DC.A) durch deren hundertprozentige Tochtergesellschaft Dundee Resources Limited ("Dundee") bekannt gegeben wurde, hat Dundee das Recht, seine Beteiligung an Revival Gold aufrechtzuerhalten (das "Beteiligungsrecht von Dundee"). Wenn das Beteiligungsrecht von Dundee vollständig ausgeübt wird und unter der Annahme, dass die strategische EMR-Platzierung und das gleichzeitige Angebot vollständig gezeichnet werden, wird das Unternehmen weitere 4.337.033 Stammaktien an Dundee ausgeben und damit zusätzliche Bruttoeinnahmen von 2.081.776 $ erzielen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach den diversen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

Paradigm Capital Inc. fungiert als Finanzberater von Revival Gold und Peterson McVicar LLP als Rechtsberater von Revival Gold. Beacon Securities Limited fungiert als Finanzberater von EMR Capital.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die strategische Platzierung von EMR und das gleichzeitige Angebot, einschließlich ihres Umfangs, des erwarteten Zeitplans für den Abschluss der strategischen Platzierung von EMR und des gleichzeitigen Angebots, der Fähigkeit, die strategische Platzierung von EMR und das gleichzeitige Angebot zu den hierin vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der strategischen Platzierung von EMR und dem gleichzeitigen Angebot, der Pro-forma-Beteiligung von EMR am Unternehmen und der Absicht, mit EMR eine Vereinbarung über Investorenrechte abzuschließen, sowie deren Bedingungen; dass EMR ein starker Finanzpartner ist, mit dem das Unternehmen den Weg zur Goldproduktion beschleunigen kann; dass die Stammaktien, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption emittiert werden, voraussichtlich keiner Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen; sowie Aussagen in Bezug auf das Beteiligungsrecht von Dundee.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80341Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80341&tr=1



