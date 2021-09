Der chinesische Photovoltaik-Hersteller nutzte die Solar Solutions International in den Niederlanden, um sein neuestes Hochleistungsmodul zu präsentieren. Es hat eine Effizienz von bis zu 22,2 Prozent und ist für den Photovoltaik-Dachanlagenmarkt bestimmt.Longi hat auf der am Dienstag gestarteten Solar Solutions International in den NIederlanden sein neuesten Solarmodul vorgestellt. Das "Hi-Ro Onyx" basiere auf der proprietären monokristallinen Wafer-Technologie des chinesischen Photovoltaik-Herstellers und sei mit innovativer Zell- und Modultechnologie kombiniert worden. So setzte Longi bei dem ...

