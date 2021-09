Nach Berechnungen von ZSW und BDEW sank der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 43 Prozent. Erneuerbare Energien haben rund 43 Prozent vom Stromverbrauch in den ersten drei Quartalen 2021 gedeckt. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil der Erneuerbaren Energien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...