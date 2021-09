Künftig wird es auf der Messe nicht mehr nur um große und gewerbliche Speichersysteme gehen, sondern auch um Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung. Zudem wird sie künftig im Herbst parallel zur "Glasstec" von der Messe Düsseldorf veranstaltet.Die Konferenzmesse "Energy Storage Europe" in Düsseldorf war 2020 eine der erste Veranstaltungen, die wegen der globalen Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. Auch in diesem Jahr fiel in die Veranstaltung dem grassierenden Virus zum Opfer. Nun veröffentlichte die Messe Düsseldorf, dass es die "Energy Storage" künftig als "Expo for Decarbonised ...

