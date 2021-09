Der EUR/JPY hat endlich die Marke von 130,00 überwunden - Der Yen bleibt aufgrund höherer US-Renditen unter Druck - Lagarde verteidigte erneut die akkommodierende Haltung der EZB - Steigende Anleiherenditen in den USA belasten den Yen und treiben den Greenback an, was den EUR/JPY wieder über die Marke von 130,00 und damit auf ein neues 3-Wochen-Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...