Der EUR/USD nähert sich seinem August-Tief bei 1,1664. Angesichts der erwarteten stabileren US-Zinsen und der Befürchtungen, dass sich das Wachstum in China verlangsamt, was die Anleger in den Schwellenländern zusätzlich beunruhigt, erwarten die Volkswirte der Rabobank, dass das Währungspaar die Marke von 1,16 früher als erwartet erreichen wird. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...