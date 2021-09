Der EuroStoxx50 schliesst mit einem Minus von 2,56 Prozent bei 4058,82 Punkten.Paris / London - Zunehmende Inflationsängste haben den Anlegern an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Dienstag die Laune verdorben. Besonders stark unter Verkaufsdruck standen Technologiepapiere. Dagegen setzten Ölwerte ihren zuletzt guten Lauf fort. Der EuroStoxx50 schliesst mit einem Minus von 2,56 Prozent bei 4058,82 Punkten und damit fast auf seinem Tagestief. In Paris sank der Cac 40 um 2...

