Berlin - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus glaubt, dass CDU-Chef Armin Laschet auch im Falle des Gangs in die Opposition nicht den Fraktionsvorsitz der Union übernehme. "Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen", sagte er den ARD-Tagesthemen.



Als Parteivorsitzende sei er sicher "ganz gut beschäftigt". Brinkhaus selbst kann sich aber gut vorstellen das Amt auch über den April hinaus weiter zu besetzen. Am Abend wurde Brinkhaus mit 164 der 195 abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de