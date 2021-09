In dem Obst- und Gemüsesektor ist Deutschland das erste Ziel für spanische Obst- und Gemüseexporte, wobei es 27% der weltweit gelieferten Gesamtmengen ausmacht, die mehr als 3,5 Millionen Tonnen und mehr als 4.073 Millionen EUR repräsentiert. Was an einem Tag nach Deutschland exportiert wird, ist das, was in China in einem Jahr verkauft wird, berichtet FEPEX. Bildquelle:...

