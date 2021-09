Der Westschweizer Batterie-Hersteller hat in der ersten Jahreshälfte 2021 den Umsatz deutlich gesteigert.Yverdon-les-Bains - Der Westschweizer Batterie-Hersteller Leclanché hat in der ersten Jahreshälfte 2021 den Umsatz deutlich gesteigert. Unter dem Strich resultiere zwar weiterhin ein Verlust, der aber gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfiel. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich die Gesellschaft vorsichtig. Der Umsatz legte in der Berichtsperiode um 42,1 Prozent auf 15,2 Millionen Franken zu...

