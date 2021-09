Berlin - Nach den ersten "Vorsondierungen" von Grünen und FDP drängt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans auf zügige Ampel-Sondierungen in einer Dreierrunde. "Wir werden rasch, aber nicht überstürzt das Gespräch mit jedem der möglichen Partner suchen", sagte er dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil habe den Auftrag, dafür mit seinen jeweiligen Kollegen Termine auszuloten. Zugleich warnte er FDP und Grüne vor einer Jamaika-Koalition. "Mit CDU/CSU würden sich Grüne und FDP einem Partner zuwenden, der in Selbstbeschäftigung und Ringen um Machterhalt um jeden Preis gefangen ist", so Walter-Borjans. "Für ein Signal des Aufbruchs wären CDU und CSU ein Totalausfall."

