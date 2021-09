Bis zum Jahresende will der Schweizer Photovoltaik-Hersteller von Heterojunction-Solarmodulen eine finale Standortentscheidung treffen. Bis Ende 2022 soll dann die Nominalkapazität erreicht und perspektivisch die Produktion in den Gigawatt-Maßstab ausgebaut werden.Die Meyer Burger Technology AG will ein weiteres Modulwerk für seine Heterojunction-Solarmodule in den USA errichten. Derzeit liefen Gespräche mit Vertretern mehrerer US-Bundesstaaten, um die finale Standortentscheidung zu treffen. Der Auswahlprozess soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie der Schweizer Photovoltaik-Hersteller ...

